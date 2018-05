Auto di una donna a fuoco nella notte: il piromane "catturato" dalle videocamere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Erano passati pochi minuti dalla mezzanotte di ieri quando una Lancia Ipsilon posteggiata a bordo strada, in via Galilei, è stata avvolta dalle fiamme. Il fuoco ha praticamente distrutto il lato destro del veicolo in particolar modo la parte anteriore.Sul posto sono stati subito chiamati i vigili del fuoco partiti dalla caserma di San Benedetto a bordo di un’autobotte. I pompieri hanno raggiunto in poco tempo l’area e hanno spento il fuoco. Con loro anche i carabinieri che hanno subito dato il via alle indagini per fare chiarezza su di un rogo che sembra avere tutti i connotati di un incendio doloso. L’auto, di proprietà di una donna che abita lungo la via, è infatti stata avvicinata, poco prima che il fuoco iniziasse a divampare, da una persona, un uomo ripreso da una telecamera di videosorveglianza che si trova proprio di fronte al punto in cui era parcheggiata l’automobile.