L'auto del Comune è in divieto: multa dei vigili e carroattrezzi

GROTTAMMARE - La multa, del vigile urbano, all’auto del Comune non è cosa da tutti i giorni. E, cosa ancor più rara, l’arrivo del carroattrezzi che, su indicazione dell’agente, la prende e la porta via. Ma è tutto accaduto, poco dopo le 6 e 30 di ieri mattina, in pieno centro a Grottammare. Ieri mattina, durante le operazioni di allestimento del mercato di giovedì, i vigili urbani si sono infatti trovati di fronte la Fiat Punto nera con gli stemmi del Comune lasciata proprio nel posto in cui, ogni settimana, prende posto una delle bancarelle. I vigili urbani hanno messo in campo la stessa prassi adottata per qualsiasi altro autoveicolo. Hanno fatto la multa e chiamato il carroattrezzi che ha rimosso il veicolo di fronte ad una piccola e incredula folla di cittadini e ambulanti.