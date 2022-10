Grottammare, rapina lampo alla Banca Bper di via Galilei: armati di taglierino si fanno aprire il bancomat

GROTTAMMARE - Rapina lampo oggi pomeriggio alla Banca Bper in via Galilei a Grottammare. Due uomini sono arrivati a bordo di una moto, casco integrale in testa e armati di taglierino hanno fatto irruzione nella filiale e costretto i dipendenti ad aprire la cassa del bancomat.

La dinamica

Appena trafugati tutti i contanti se ne sono andati senza che nessuno dei presenti si facesse male. Un blitz che è durato pochissimi secondi terminato con la fuga dei malviventi in motocicletta. Sulle loro tracce i carabinieri. In corso di quantificazione l’ammontare del bottino che è di diverse migliaia di euro.