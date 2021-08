Arrestato per un reato commesso 24 anni fa e portato in carcere: deve scontare una pena di nove giorni

GROTTAMMARE - In carcere oggi per un reato commesso ventiquattro anni fa. La giustizia a volte non guarda neppure l'orologio né il calendario. La vicenda è accaduta in Riviera con i carabinieri della stazione di Grottammare che hanno eseguito un ordine di carcerazione che arriva dalla corte di Appello di Ancona per un residuo di pena di nove giorni per un 44enne di San Benedetto che nel 1997 (quando aveva vent'anni) ha commesso un furto aggravato in concorso e deve terminare di scontare la pena. E' stato rintracciato e accompagnato nel carcere ascolano di Marino del Tronto dove trascorrerà i prossimi nove giorni per poter espiare definitivamente le pena per il reato commesso alla fine degli anni Novanta.

