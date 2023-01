GROTTAMMARE - Anche due cammelli siberiani per l’ultimo appuntamento del “Presepe vivente” di Grottammare. Soddisfazione da parte degli organizzatori per il grande numero di visitatori che nella giornata di ieri ha ammirato le 33 scene, con oltre cento figuranti in costume d’epoca, allestite presso il parco ciclistico intitolato a “Daniela Calise”, nella zona a sud del centro abitato, in area Tesino Village.

«Siamo felici - commenta Fabrizio Rosati dell’associazione Presepe Vivente – abbiamo registrato tantissimi visitatori anche nelle giornate del 26 dicembre e primo gennaio. L’allestimento di quest’anno, al parco ciclistico, è stato molto impegnativo per i volontari che hanno dedicato il loro tempo per la realizzazione delle varie scenografie».

Successo anche per la “La Discesa delle Befane” a Grottammare. Numerosi bambini, insieme alle loro famiglie, non hanno voluto perdere il tradizionale evento in piazza San Pio V, a cura della compagnia dei Folli, tornato dopo due anni di stop a causa della pandemia nel pomeriggio di giovedì. Per concludere il cartellone di eventi grottammarese, non resta che aspettare domani quando al Teatro delle Energie torna “Natale a Teatro” la stagione di spettacoli per ragazzi e famiglie, promossa dal Comune di Grottammare e da “Proscenio Teatro Ragazzi”. L’8 gennaio, infatti, sarà in scena, con inizio alle ore 17, la compagnia laziale “Teatro Bertolt Brecht” con il divertente spettacolo “La bottega della befana”.