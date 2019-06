Sorpresi ad appiccare il fuoco alle sterpaglie riescono a fuggire

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Emergenza nel pomeriggio di ieri in via San Donato a Grottammare. Il fossato che costeggia la strada che conduce verso la zona di San Francesco è infatti stata teatro di un incendio che ha attecchito sulla folta vegetazione che si trova all’interno del canale. Le fiamme sarebbero dolose dal momento che due volontari del Radio Club Piceno (ERA), che stavano effettuando dei servizi in zona, hanno visto un ragazzo e una ragazza appiccare il fuoco. Li hanno inseguiti ma i due sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Hanno subito chiamato sia i pompieri che i carabinieri. I vigili del fuoco sono riusciti a controllare l’incendio. Polemiche dei residenti della zona che si sono trovati ad osservare il fuoco farsi largo con facilità sulla vegetazione eccessivamente folta del fossato.