L'ambulante abusivo è un letterato: sequestrati 123 libri

SAN BENEDETTO - Blitz della polizia locale sulla costa e a Grottammare dove ieri mattina sono stati sequestrati 123 libri ad un venditore abusivo. L’uomo è stato multato con una sanzione da 5mila euro. Il sequestro è avvenuto all’altezza del lungomare Sud di Grottammare. I volumi sono stati confiscati dagli agenti che sono intervenuti dal momento che il venditore aveva in pratica allestito una sorta di esposizione in spiaggia. Sempre delle ultime ore è la denuncia di Lorenzo Vesperini che ha segnalato quella che definisce «l’ennesima violazione nei pressi della spiaggia libera tra Kohinoor e bagni Paoloni e tra chalet 4 Sorelle e Chalet Ancora dove venditori ambulanti in forma stanziale con banchi fissi ed esposizione della merce non rispettavano le direttive impartite».