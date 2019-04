Abbatte due segnali stradali â€‹e prova la fuga ma l'auto non ce la fa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE . Ha prima abbattuto i pali della segnaletica lungo la Valtesino poi ha tentato di proseguire la marcia ma ha dovuto fare i conti con il pessimo stato della propria autovettura che l'ha letteralmente mollata in via Ballestra. È accaduto a Grottammare nella tarda serata di lunedì. Protagonista una donna di 50 anni, originaria di Porto Sant'Elpidio, che era alla guida di una vecchia Mercedes. Nonostante lo schianto e il danno fatto, anziché fermarsi, la cinquantenne ha tentato di andarsene In tutta fretta ma la macchina, già messa male di per sé ed ora anche ulteriormente danneggiata, si è fermata poche decine di metri più avanti, in via Ballestra.