Grave dopo essere â€‹stata travolta: caccia aperta al pirata della strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - E’ stata trasferita ad Ancona d’urgenza l’anziana di 83 anni che, ieri sera, è stata investita a Grottammare da un’auto che non si è fermata. La polizia stradale è a caccia del pirata della strada del quale, per il momento, non sembra esserci traccia. E’ tutto accaduto intorno alle 19 e 30. La donna stava attraversando la Statale in un momento di forte pioggia quando, stando alle ricostruzioni effettuate dagli agenti, sarebbe stata colpita da un’auto che ne avrebbe provocato la caduta. Chiunque sia stato ad averla investita non si è fermato a prestare soccorso. Le sue condizioni non sembravano preoccupanti, ma dopo qualche esame si è deciso per un immediato trasferimento a Torrette. La polizia stradale di San Benedetto, che sta lavorando al caso, sta cercando di reperire più informazioni possibili sull’accaduto al fine di identificare il conducente della vettura.