Danni da grandine, ecco come fare richiesta. La Regione Marche raccoglierà le istanze dei comuni colpiti

ANCONA - Danni grandine, ecco come fare richiesta. La Regione Marche è pronta a raccogliere le istanze dei comuni colpiti dalla anomala grandinata di mercoledì 27 luglio. Verrà compilato un dossier che poi sarà parte integrante della domanda che verrà fatta al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

«Ma non creiamo false aspettative, il percorso non sarà breve»

I sindaci dei comuni interessati dovranno raccogliere del materiale che documenti i danni ricevuti dandone una prima stima di massima e inviarlo a regione.marche.protciv@emarche.it «Non bisogna creare false aspettative, il percorso non è breve e non semplice ma ci impegneremo al massimo per ottenere lo Stato di calamità naturale» ha spiegato il consigliere regionale Antonini.

