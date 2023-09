Giovanni Allevi «un passo alla volta sto uscendo dall'inferno». Il messaggio di speranza dell'artista di Ascoli, in cura per un mieloma a Milano, di nuovo piedi

ASCOLI - «Adesso sono come un reduce, tormentato dalle ferite e dagli incubi, ma un passo alla volta, eroicamente, sto uscendo dall'inferno. La mia condizione mi conferma che esiste un mondo, fatto di umanità, gentilezza, autenticità e coraggio». Firmato Giovanni. Dove Giovanni sta per Giovanni Allevi, il musicista compositore ascolano in cura per un mieloma, tumore che attacca le cellule del midollo osseo.

Le parole e la foto

Parole dense di significato, accompagnate da una foto di lui in piedi (in una struttura dell'ospedale di Milano, l'Istituto Nazionale dei Tumori, dove effettua una riabilitazione), postate sui suoi profili social. Un messaggio di speranza e amore con quel «un passo alla volta» che racchiude tutta la forza e la sensibilità dell'artista.

In piedi (finalmente) due mesi dopo l'ultimo post

Giovanni Allevi in piedi, sulle sue gambe, pur ancora bardato dalla mascherina e con una bandana al posto dei suoi amatissimi e iconici capelli ricci.

La malattia

Ecco, se una foto può avere scaldare il cuore questa lo fa. Anche perché l'ultimo messaggio in ordine di tempo lo ritraeva lo scorso 6 luglio in una condizione molto differente, sdraiato sul letto, con un gattino tra le braccia, in una sorta di pet therapy meditativa.

È passato un anno e mezzo circa da quando Allevi aveva svelato, sempre via social, di stare male. «Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa». Per questo aveva spiegato la sua lontananza, presente e futura, dalle scene. La battaglia continua e, ora, con questo post e con questa foto, in piede, un passo alla volta, la luce in fondo al tunnel appare più nitida e vicina.