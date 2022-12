Allevi e la malattia, nuovo "bollettino social": «Non voglio dimenticare la bellezza»

ASCOLI - Una foto, in controluce, che illumina una stanza di ospedale. Giovanni Allevi torna a raccontare la malattia che lo ha colpito e lo fa alla sua maniera: artistica, anche nella sofferenza. Il musicista ascolano nei mesi scorso aveva scoperto un mieloma e da quel giorno ha deciso di condividere il suo percorso.

Il percorso

Un percorso complicato e faticoso, anche per via delle medicine, che spesso lo portano a non poter suonare il suo pianoforte. Gli aggiornamenti arrivano sotto forma di post, moderni bollettini social per dire quasi «Ragazzi, io sono qui e lotto sempre».

La bellezza non va dimenticata



«Ho voluto scattare questa foto per non dimenticare la capacità dell'uomo di saper trovare la bellezza in ogni momento, anche il più difficile - ha scritto Allevi - È una immagine che fa tremare, ma i colori del cielo al tramonto con cui si fonde, rappresentano una bellezza che non voglio dimenticare»