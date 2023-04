Giovanni Allevi, il compleanno porta belle notizie: «Buone indicazioni dagli esami, sto andando alla grande»

Segnali positivi, segnali di speranza. Giovanni Allevi torna sui social e lo fa diffondendo una buona notizia. «Pasqua è il giorno della rinascita, e forse non è un caso che coincida col mio compleanno. Condivido la bella notizia degli ultimi esami: sto andando alla grande! Auguri da un #GiovanniAllevi indebolito e "scombinato" ma felice! #BuonaPasqua», scrive l'artista su Twitter e Instagram.

Il compleanno

Lo scrive sulle sue pagine social il maestro e compositore marchigiano, che domani compie 54 anni e che da alcuni mesi è in cura per un mieloma. Insieme al post, Allevi pubblica anche una foto dall'ospedale in cui appare dimagrito ma sorridente. Il 18 giugno 2022 Allevi aveva annunciato di essere affetto da mieloma multiplo, circostanza che lo ha costretto ad allontanarsi dalla scena musicale per curarsi. Il mese dopo, il 19 luglio scorso, è stato colpito da un grave lutto familiare, la morte della sorella Maria Stella, trovata senza vita in casa ad Ascoli Piceno.

Cosa è il mieloma multiplo

Il mieloma multiplo è un tumore che si sviluppa da alcune cellule del sangue che si trovano nel midollo osseo (che ha il compito di produrre le cellule del sangue). Il sintomo più comune è il dolore alle ossa localizzato soprattutto a livello della schiena, dell'anca e del costato. Associato al dolore si riscontra spesso una maggior fragilità dell'osso, che si può rompere anche in seguito a traumi lievi.