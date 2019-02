Giallo sulla morte di un uomo: ha ingerito qualcosa che lo ha ucciso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

OFFIDA - È un giallo la morte nella Rsa di Offida del 93enne Vincenzo Gabrielli. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio e disposto l’autopsia sul corpo dell’anziano per fare luce su una vicenda dai contorni ancora oscuri. L’indagine è scattata d’ufficio dopo che gli investigatori hanno raccolto alcune prove che hanno fatto nascere più di un sospetto sul decesso avvenuto all’interno della Residenza per anziani. Quali siano questi indizi rimane coperto da uno stretto riserbo, ma deve trattarsi comunque di qualcosa di rilevante tanto da indurre il magistrato ad agire con la massima tempestività.