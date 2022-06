SAN BENEDETTO Senza opuscoli e in netto ritardo, così l’amministrazione comunale si è presentata all’illustrazione del cartellone estivo 2022. Un calendario da 350mila euro che punta sulla musica con i concerti di Gabbani, Achille Lauro e J-Ax proposti da Rds e gli appuntamenti della rassegna Nel cuore e nell’anima con Capossela, Nada e Elio.



Il Festival Pasolini

«Siamo in netto ritardo», ha ammesso l’assessore alla cultura Lina Lazzari presentando il cartellone culturale che solo nei prossimi giorni prenderà la forma di una brochure. Calendario che sul fronte culturale presenta il lungo elenco di autori che raggiungeranno la Riviera per presentare le loro ultime opere tra cui: Paolo Crepet, Sergio Rizzo, Luca Bianchini, Enrico Vanzina, Gianluigi Nuzzi e Luciano Violante. Così il festival dedicato a Pasolini che vedrà in campo anche la Fondazione Bizzarri dal 7 al 13 agosto con la presenza di nomi come Fulvio Abbate e Italo Moscati. Si passerà poi ad alcune opere del Goya che saranno esposte al Torrione, così come ci sarà il ritorno del San Beach Comix con i fumetti che invaderanno il centro. Alcuni appuntamenti si ripeteranno sia a luglio che ad agosto come Note al tramonto che vedrà concerti di musica classica svolti sotto al monumento dal gabbiano Jonathan, così Tesori in centro con passeggiate per scoprire gli angoli storici di San Benedetto e il Ludobus per l’intrattenimento dei più piccoli.



Rds al campo Europa

Sul fronte commerciale gli appuntamenti snocciolati dall’assessore Laura Camaioni sono la Cena in bianco organizzata dai commercianti che si svolgerà il 2 luglio a Porto d’Ascoli, mentre dal 4 all’8 agosto in piazza Giorgini andrà in scena la prima edizione di “Se non è zuppa è vedrette” con cena a base di brodetto organizzata dal Circolo dei Sambenedettesi e a fine agosto tornerà lo Street Food, dal 26 al 28 agosto primo festival delle fontane danzanti in piazza Caduti del mare e nel primo weekend di settembre tornerà il Mercatino francese. Tra gli appuntamenti più attesi quello con i tre concerti proposti da Rds Summer Festival che si terranno presso la pineta del campo Europa dal 15 al 17 luglio e che prevedono le esibizioni di Gabbani, Achille Lauro e J-Ax mentre durante il giorno Rds si sposterà nella spiaggia dell’ex camping con gonfiabili e giochi per ragazzi. Tra le date sportive la San Benedetto Tennis Cup che si disputerà dal 23 al 31 luglio al Maggioni. Gli eventi del settore turismo, presieduto dall’assessore Cinzia Campanelli, annoverano anche il San B Sound che si terrà presso il campo Mandela dal 30 agosto al 1 settembre con i concerti di: Tommaso Paradiso, Capo Plaza e Rhove assieme a Shiva e Packy.



Cinema in ritardo

Quest’anno per il cinema sotto le stelle bisognerà attendere. Se in gran parte delle altre città le arene sono state già aperte, qui si aspetta l’emanazione del bando. Quindi le proiezioni non partiranno prima della metà di luglio e per ora ci sarebbe solo la location scelta quale il parco di via Saffi. Le proposte pervenute sono quelle della Niche di Verolini, del Cinema Margherita e della Sala degli artisti di Fermo.



