Fotomontaggi hot e video della ex postati su Facebook: condannato

ASCOLI - Il giudice Barbara Bondi Ciutti ha condannato a quattro mesi di reclusione un 37enne, assistito dall’avvocato Umberto Gramenzi, ritenuto responsabile di aver minacciato la sua ex ragazza e di aver pubblico su facebook immagini che ritraevano la ragazza nuda ed alcune scene in cui facevano sesso. I due giovani si erano conosciuti in una festa due anni or sono.È scoccata la scintilla ed è iniziata una relazione sentimentale che per un anno e mezzo è filata nel migliore dei modi tanto che si ventilava la possibilità, non appena la loro situazione economica si fosse stabilizzata, del matrimonio. Però, quasi inaspettatamente negli ultimi sei mesi i loro rapporti hanno cominciato a deteriorarsi. I litigi erano frequenti e lo spirito di reciproca sopportazione veniva sempre meno. Fino a quando la ragazza ha preso la decisione di troncare il rapporto. Cosa che non ha gradito il ragazzo che nei primi tempi ha cercato di convincerla a tornare con lui ma tutto si è rivelato inutile. A questo punto il giovane ha meditato la sua vendetta. Sulla bacheca pubblica di Facebook del suo profilo personale ha pubblicato dei fotomontaggi in cui si vedeva la sua ex fidanzata completamente nuda ed in posizioni particolari. Non solo, pubblicava anche delle scene di sesso. Il tutto accompagnato da innumerevoli telefonate in cui il ragazzo augurava alla sua ex partner un grave male e la minacciava di morte.