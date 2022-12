​Forza Italia, tempo di nomine. Valerio Pignotti è il nuovo commissario provinciale di Ascoli Piceno

ASCOLI- Il commissario regionale di Forza Italia Marche Francesco Battistoni ha nominato Valerio Pignotti nuovo Commissario del partito nella Provincia di Ascoli Piceno, «Già consigliere comunale e Coordinatore Regionale di Forza Italia Giovani - spiega Battistoni - ha maturato un'esperienza nel campo politico, dimostrando un'importante attaccamento al nostro movimento. Sono certo che Valerio saprà guidare il Partito a livello provinciale con equilibrio e impegno, riorganizzandolo in ogni Comune della Provincia al fine di tornare protagonisti in un territorio dove sussiste un'importante storia di Forza Italia.»

LEGGI ANCHE: Inaugurato ad Ascoli il presepe dei Vigili del Fuoco: undici sagome giganti illuminate a led

Le prime parole di Pignotti

«Ho accettato con entusiasmo il nuovo incarico che mi è stato proposto - ha commentato il neo commissario Pignotti -, è motivo di grande orgoglio poter lavorare per il partito in cui ho iniziato la mia esperienza politica. Farsi portatori del vessillo di Forza Italia è una grande responsabilità nella provincia di Ascoli Piceno ma sono certo di trovare campo fertile per le nostre politiche».