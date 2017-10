Messaggi offensivi nel telefonino del giovane suicida

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FORCE - Va verso l’archiviazione l’inchiesta per istigazione al suicidio di F.T. un ventinovenne trovato impiccato l’estate scorsa. Gli investigatori hanno provveduto ad eseguire una serie di verifiche sul telefonino cellulare della vittima e su quelli degli amici facenti parte della comitiva che il giovane frequentava. Nel telefono cellulare di quest’ultimo risultano registrate alcune frasi piuttosto pesanti ma non sufficienti a dimostrare di avere spinto il giovane a togliersi la vita. Sostanzialmente in tali frasi non sono stati ravveduti gli estremi del reato di istigazione al suicidio. Si è cercato di capire anche il motivo per cui venivano inviate queste frasi ad un compagno che, stando alle dichiarazioni dei suoi amici, era considerato un tipo piuttosto riservato ma che sapeva stare bene in compagnia. È stato appurato che il carattere del ragazzo aveva subito un repentino cambiamento qualche mese prima che prendesse l’estrema decisione di togliersi la vita. Le sue condizioni di salute avevano cominciato ad evidenziare qualche problema. Dalle analisi cliniche cui si era sottoposto aveva scoperto che era afflitto da diabete mellito per cui era necessario curarsi con massimo scrupolo. All’improvviso il suo sistema di vita era cambiato radicalmente e questo fatto potrebbe aver inciso nel suo stato d’animo. Ipotesi che non potrà mai essere confermata. Certo è che nessuno dei suoi amici aveva intuito che il giovane stava attraversando un momento particolarmente difficile della sua vita.