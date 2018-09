Travolto dal trattore mentre lavora nella vigna: portato d'urgenza a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FORCE - Incidente sul lavoro in contrada Pallone di Force, in piena campagna. Un. 74enne originario di Altidona è stato investito da un trattore a causa di una manovra errata del conducente ed ha riportato la lesione del polpaccio e della caviglia di una gamba.Qualcuno che era con lui al lavoro ha chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono arrivati, oltre ai carabinieri della stazione di Force e del nucleo ispettorato del lavoro sempre dei carabinieri, anche l’ambulanza della Croce Azzurra di Santa Vittoria in Matenano e quella con medico a bordo della Potes dell’ospedale civile di Amandola. Dopo una prima constatazione dell’accaduto da parte dei sanitari e considerando anche l’età della persona, è stato deciso di allertare l’eliambulanza Icaro che l’ha portato d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.