â€‹Scoperto a raccogliere tartufi in un periodo vietato Scatta la multa salata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FORCE - I carabinieri forestali di Comunanza sono riusciti dopo alcuni giorni di attività d’indagine ad identificare un cercatore di tartufi che aveva effettuato la ricerca e raccolta in periodo non consentito. La scoperta è stata fatta in agro di Force in zona vocata per la produzione naturale del tartufo nero, volgarmente detto “Scorzone”. Di fondamentale importanza è stato l’utilizzo delle foto effettuate con un apparecchio fotografico particolare in dotazione alla Stazione CC Forestale. Grazie a queste innovative strumentazioni di video sorveglianza i Carabinieri Forestale hanno potuto sanzionare il trasgressore per centinaia di euro. T.S. rischia la sospensione fino a due anni dell’abilitazione. È stata, inoltre, contestata un’altra sanzione per possesso di un cane, razza Bracco Tedesco, sprovvisto di microchip.