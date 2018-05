Ritrovato dai vigili del fuoco l'anziano scomparso Era scivolato in una scarpata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FORCE - È stato ritrovato questa mattina dai vigili del fuoco di Ascoli in un sentiero impervio a Force dove era scivolato mentre passeggiava, il 71enne Altero Tiburzi che si era allontanato ieri pomeriggio da casa senzafarvi ritorno. A parte qualche contusione ed escoriazione riportate nella caduta e l'ipotermia sofferta per aver passatola notte all'aperto in una zona di montagna, l'uomo non è in gravi condizioni. È stato soccorso dai sanitari e portatoall'ospedale Mazzoni per controlli. Alle operazioni di ricerca e soccorso, coordinate dalla Prefettura di Ascoli Piceno, hanno partecipato oltre al 118 e ai vigili del fuoco - impiegato anche l'elicottero Drago agenti della polizia di Stato