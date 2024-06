FOLIGNANO È già partito il cantiere per la realizzazione del nuovo polo scolastico nella frazione di Piane di Morro. Venerdì scorso sono cominciati infatti i lavori nella frazione folignanese: dopo la demolizione del vecchio plesso in calcestruzzo armato in viale Venezia, l’intervento darà vita ad un nuovo edificio su due piani ad elevata efficienza energetica. La scuola sarà dimensionata per contenere 185 alunni tra Infanzia e Primaria.

APPROFONDIMENTI LE RICERCHE Cercatore di funghi recanatese si perde vicino Arquata: l'allarme degli amici, lo ritrovano sotto choc in una zona impervia LE RICERCHE Arquata, va a cercare funghi e si perde in una zona impervia: soccorso e salvato

L’incarico

Incaricata della realizzazione dei lavori è la ditta Todini: si tratta del primo cantiere della ricostruzione gestito da Invitalia. La medesima ditta si occuperà anche della realizzazione del polo scolastico di Villa Pigna e di altri istituti nella Vallata. Nelle scorse settimane si erano susseguiti gli ultimi step, dagli incontri e i sopralluoghi sul posto fino alla bonifica, operazione propedeutica alla demolizione.

«Lungaggini burocratiche, impugnazioni di atti di gara, richieste di modifiche in classe 4, ritardi nella firma dell'ordinanza commissariale e tanti altri cavilli. Nonostante un iter intricato e tortuoso, nonostante la disinformazione che ha caratterizzato la vicenda, finalmente si parte» ha affermato il sindaco di Folignano, Matteo Terrani. Come riportato nel progetto esecutivo approvato dall’Ufficio speciale ricostruzione l'importo totale per la realizzazione sarà di 4,1 milioni euro, finanziati con fondi sisma.

Il progetto

Il piano terra accoglierà la scuola dell’infanzia, dove troveranno posto tre aule in grado di accogliere 60 alunni, tre ambienti per lo svolgimento di attività speciali, aule per educazione fisica, mensa, lavanderia e deposito. Il primo piano, invece, ospiterà la Primaria e potrà contenere fino a 125 alunni suddivisi in cinque classi, un’aula polifunzionale, una per attività interciclo, un’aula docenti ed una per il personale Ata. La scuola sarà realizzata in una struttura mista in legno lamellare e calcestruzzo armato, con platea di fondazione. Tutti gli orizzontamenti saranno realizzati con doppio tavolato e soletta collaborante in cemento armato. Caratteristica importante è quella relativa al livello energetico dell’edificio, che sarà trasformato in “Nearly zero energy building”, ovvero a consumo quasi nullo.

Altri interventi

Per quanto riguarda l'edilizia scolastica nella cittadina, è stata già realizzata la scuola dell'infanzia di Folignano; inoltre, dopo aver già ottenuto i finanziamenti e completato la progettazione, saranno prossimamente avviati i lavori anche per le scuole della frazione di Villa Pigna.