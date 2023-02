FOLIGNANO - Le priorità sono la sicurezza e la salute dei ragazzi nelle scuole: in questa direzione vanno i lavori nelle aule scolastiche per l’installazione degli impianti di ventilazione meccanica controllata a Villa Pigna di Folignano. Gli interventi sono in via di completamento.

Il Comune è risultato assegnatario del finanziamento regionale, in relazione all’intervento straordinario per lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid 19. Misure per l’installazione nelle aule scolastiche di impianti di ventilazione meccanica finalizzati al ricambio d’aria. «Abbiamo ottenuto un finanziamento di 148mila euro con cui andiamo a dotare la scuola di uno strumento utile nella lotta al contagio. Ringrazio gli uffici e tutta l’amministrazione per il risultato» dichiara il sindaco di Folignano, Matteo Terrani.

APPROFONDIMENTI IL CONVEGNO Ascoli, il famoso docente Mancuso illustra la Città vivente. L’ambiente sale in pole position

Migliorare la qualità dell'aria (a prescindere dal Covid)



Per migliorare la qualità dell’aria all’interno delle aule scolastiche è in atto l’installazione dei recuperatori di calore decentralizzati a flusso incrociato autonomi. Complessivamente vengono installati 22 recuperatori di calore nella scuola media e 15 nella scuola primaria. L’azione garantisce la formazione dei ragazzi in maniera continuativa, utile anche per diffondere la conoscenza sull’efficacia di questa tecnologia per la riduzione dei rischi da contagio e una cultura del benessere degli ambienti in cui si vive, si studia e lavora. La ventilazione meccanica controllata è risultata un fattore determinante nella riduzione del rischio di contagio da covid 19, insieme ad altri elementi: la vaccinazione in primis e i comportamenti umani corretti (dalla mascherina, al lavaggio delle mani, al distanziamento). La ventilazione meccanica si è dimostrata una delle armi più efficaci contro il virus. Recentemente uno studio italiano ha dimostrato come gli impianti controllati, in un ambiente chiuso, possono ridurre dell’80% il rischio di contagio. I ricercatori spiegano come «maggiore è il ricambio dei volumi dell’aria, maggiori sono i risultati della riduzione della contaminazione».