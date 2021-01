È scomparso l’ex sindaco Vittorio Mazzantini: fu l’artefice dello sviluppo del paese

FOLIGNANO - Un grave lutto ha colpito la comunità di Folignano. È morto ieri mattina all’ospedale Mazzoni di Ascoli, Vittorio Mazzantini, l’ex sindaco della cittadina alle porte di Ascoli che sotto la sua amministrazione ebbe una espansione significativa, divenendo un punto di riferimento per il territorio.

Mazzantini aveva 82 anni, già da qualche tempo aveva avuto alcuni problemi di salute ma che aveva superato, fino a quando il suo quadro clinico non si è aggravato fino a precipitare nelle ultime ore. Professore di italiano, prima alla scuole medie, successivamente all’Istituto agrario Ulpiani di Ascoli, in molti lo ricordano anche tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, con l’avvento delle prime televisioni private, come conduttore del telegiornale di Tva Telecentro che proprio in quegli anni muoveva i passi nel panorama radiotelevisivo ascolano. Ma di lui, si ricorda soprattutto l’impegno politico e nel sociale.

Esponente di spicco della Democrazia cristiana, per ben due mandati, negli anni Ottanta, fu eletto sindaco e si deve al suo impegno l’espansione urbanistica della zona in cui erano ubicati gli uffici Rozzi e anche la convenzione con la Baiengas per la metanizzazione del territorio comunale. Successivamente aveva riversato il suo impegno nella Polisportiva Belvedere di cui è stato presidente. In tanti, da ieri mattina, appresa la notizia della morte dell’ex sindaco, hanno voluto partecipare al dolore dei suoi familiari ed in particolare a quello della moglie Luciana, dellelle figlie Manola e Moira e dei nipoti Giorgia, Daniele e Sara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA