Non rispondeva al telefono e al citofono, ritrovata morta in casa una donna di 66 anni

FOLIGNANO - Una donna di 66 anni, Paola De Murtas, è stata ritrovata senza vita all’interno del suo appartamento nella frazione di Piane di Morro nel comune di Folignano. A dare l’allarme questa mattina è stata l’infermiera che seguiva la donna, che da tempo era seguita a domicilio per alcuni problemi di salute riscontrati qualche tempo fa.

La donna, nel recarsi a casa ieri mattina, ha provato a suonare il campanello per farsi aprire dalla 66enne che assistiva. Purtroppo non c’è stata nessuna risposta e l’infermiera, preoccupata, ha allertato il 115 dei vigili del fuoco che sono giunti sul posto provenienti dalla vicina caserma di Ascoli. In contemporanea, dopo pochi minuti, è giunto anche un equipaggio del 118 dell’ospedale Mazzoni. I vigili del fuoco hanno subito forzato l’ingresso dell’appartamento della donna e sono entrati dentro, trovando però solo il suo corpo che ormai era senza vita. I sanitari del Mazzoni hanno solo potuto constatare il decesso che è avvenuto molto probabilmente durante la notte e che non le ha lasciato scampo e purtroppo non riuscendo ad allertare i soccorsi. Sulle cause del decesso indagheranno i medici dell’ospedale di Ascoli che cercheranno di risalire alle cause della morte della sfortunata signora.

Ultimo aggiornamento: 15:31

