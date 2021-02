Scivola nel dirupo mentre giocava con la neve insieme agli amici, grave un ragazzino di 11 anni

FOLIGNANO - Stava giocando con alcuni coetanei in mezzo alla neve quando è scivolato in un dirupo per una trentina di metri. Un ragazzino di 11 anni è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Ancona in codice rosso a seguito dei traumi riportati nella caduta che si è verificata poco dopo le 16 a Castel Folignano. Improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è finito in un dirupo scivolando per una trentina di metri. E' stato quindi soccorso dai vigili del fuoco mentre parallelamente è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza che è atterrata a Folignano poco dopo.

Ultimo aggiornamento: 19:07

