Ecco le multe salate per i cani che sporcano. Ma occhio anche ai guinzagli fuori norma

FOLIGNANO - Arrivano le prime sanzioni, salate, per coloro che portano a spasso il cane senza sacchetto al seguito o non raccolgono le deiezioni: 144 euro di multa per coloro che non hanno rispettato la normativa. Pugno duro da parte del Comune di Folignano, in seguito alle tante segnalazioni e lamentele dei cittadini.

Ed arrivano così i risultati della convenzione stipulata dall’amministrazione con la Lida, Lega italiana dei diritti dell’animale, «Diverse sono state le sanzioni elevate in questo periodo. Tutti sono tenuti a rispettare le normative vigenti: animale al guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo, sacchetti e museruola obbligatoriamente al seguito, raccolta delle deiezioni, presenza del microchip sull’animale che ne accerti l’iscrizione all’anagrafe canina – spiega Serena Frillici, consigliera comunale con delega all’ambiente e al benessere animale -. Nel caso di mancato sacchetto al seguito o di deiezione non raccolta la sanzione è di 144 euro». Ma non solo attenzione alla condotta degli animali. Sotto l’occhio attento delle Guardie Zoofile c’è anche altro. «Ricordiamo che le sanzioni sono previste anche per coloro che tengono cani sui balconi per diverse ore con finestre chiuse oppure detenuti a catena», sottolinea la consigliera Frillici.



Da mesi ormai le guardie zoofile stanno operando sul territorio in piena autonomia ed in collaborazione con la polizia municipale, verificando ogni settimana le corrette detenzioni animali e la condotta dei cani nei luoghi pubblici nel rispetto dei regolamenti.

L’intesa tra il Comune di Folignano e la Lida prevede infatti lo svolgimento di attività di prevenzione e repressione dei reati e degli illeciti amministrativi in materia di identificazione, protezione e benessere degli animali d’affezione, controllo del randagismo, prevenzione e repressione delle infrazioni dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e attività di monitoraggio del territorio e tutela dell’ambiente. Nel frattempo ecco un’altra novità: le Guardie svolgeranno anche un importante ruolo preventivo e a breve saranno organizzati incontri con i cittadini in cui si farà informazione sulle norme vigenti in termini di benessere animale, sensibilizzando la cittadinanza su tematiche protezioniste e ambientaliste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA