Moto con a bordo due giovani si schianta con un'auto: interviene l'eliambulanza, tre feriti

FOLIGNANO - Incidente stradale nel pomeriggio sulla Piceno-Aprutina all'altezza della frazione di case di Coccia ricadente nel comune di Folignano. Una moto sulla quale viaggiavano due giovani è andata a schiantarsi contro un'automobile. Nell'impatto ad avere la peggio è stato il motociclista che è stato trasferito d'urgenza in eliambulanza all'ospedale di Torrette. Gli altri due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni di Ascoli in condizioni di salute serie ma salvo complicazioni non rischiano la vita.