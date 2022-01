Incidente stradale, chiuso il raccordo autostradale Ascoli-Porto d'Ascoli: un ferito è in gravi condizioni

FOLIGNANO - Emergenza viabilità. A causa di un incidente, è stato temporaneamente chiuso il Raccordo Autostradale Ascoli – Porto D’Ascoli in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Folignano km 2,600 e Maltignano al km 5,750 km, per permettere le operazioni di elisoccorso. L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto un veicolo causando il ferimento grave di una persona.

Sul posto sono presenti, oltre il personale del 118, le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

