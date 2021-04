Tragedia nella notte: un uomo di 69 anni investito e ucciso dall'auto condotta dal nipote

FOLIGNANO - Tragedia poco fa sulla strada Piceno-Aprutina che collega Ascoli a Folignano. All'altezza del cavalcavia di Marino del Tronto, in un tratto poco illuminato, un uomo - Emidio Autunni, 69 anni - è stato travolto da un'auto condotta da un giovane che è stato poi identificato come il nipote. Dopo l'impatto l'investitore si è subito fermato per prestare soccorso ed ha allertato il 118. Sul posto è intervenuta l'ambulanza che ha provveduto a trasportare il 69enne all'ospedale Mazzoni di Ascoli dove purtroppo è morto pochi minuti prima di mezzanotte a seguito delle gravi ferite riportate nell'investimento.

Ultimo aggiornamento: 8 Aprile, 00:09

