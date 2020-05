Tremendo schianto contro un'auto: grave un motociclista di 54 anni

FOLIGNANO - È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Mazzoni di Ascoli il motociclista di 54 anni che ieri sera è rimasto coinvolto in un incidente stradale Villa Pigna di Folignano. Per cause che sono ora al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti sul posto per i rilievi di rito, poco prima delle 21 di ieri sera, mentre in sella della sua motocicletta stava percorrendo via Cuneo - la strada che da Villa Pigna conduce al capoluogo di Folignano, giunto nei pressi della Pizzeria del Cucù, il centauro è andato a sbattere contro una macchina. La schianto è stato violentissimo e il cinquantaquattrenne è stato balzato di sella per poi cadere violentemente sull’asfalto.

Immediatamente sono scattati i soccorsi e sul posto è arrivata in pochi minuti un’ambulanza del 118 comn il personale sanitario a bordo che ha provveduto a fornire le prime cure al motociclista. Le sue condizioni sono apparse subito gravi tanto che è stato immediatamente il trauma-team. Il ferito, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli dove è arrivato in codice rosso.

