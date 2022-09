FOLIGNANO - È tempo di “Polline di Carta”. E Folignano si tinge di giallo: ecco il festival letterario dedicato a tutte le generazioni, dove autori emergenti, locali e nomi affermati della letteratura italiana si alterneranno nel corso della settimana dal 26 settembre al primo ottobre.





Dieci eventi con sedici autori e dodici case editrici coinvolti nel progetto realizzato dall’amministrazione comunale con il sostegno della Regione Marche e il supporto di tanti volontari. E proprio come le api che trasportando il polline contribuiscono a creare nuova vita, l’obiettivo del festival è trasportare i libri nei cuori e nelle menti del pubblico per uno sviluppo culturale e sociale volto al benessere delle persone. La cultura è fondamentale per la crescita della comunità e i libri, la letteratura e tutte le arti a essi legati o che da essi prendono spunto sono un mezzo strepitoso per alimentare la mente, per sviluppare la convivialità e per far conoscere meglio Folignano.

«Per me è stata una sfida davvero emozionante. Ringrazio tutte i partecipanti all’organizzazione ma soprattutto a Francesca De Benedictis, la nostra direttrice artistica. Grazie a tutta l’amministrazione di Folignano: ha dimostrato come cultura sia sempre un investimento importante. Grazie anche alla Regione Marche che ha finanziato l’evento e a tutti gli sponsor che hanno contribuito a farci realizzare questa prima edizione», commenta Raffaella Vagnoni, consigliera delegata del Comune.

Il programma

Il Festival si aprirà con Piergiorgio Pulixi che presenterà il suo ultimo libro “La Settima Luna”, lunedì 26 settembre all’Hotel Villa Pigna. Mercoledì, nelle sale di Ludoteca 4.0, sarà dedicato al fumetto e alla Graphic novel di Tunuè. Andrea Cittadini Bellini di Dimensione Fumetto dialogherà con Katia Centomo, Emanuele Sciarretta e Marco Caselli, autori di “La Truffa” della serie 7Crimini. Giovedì l’evento nei locali della Ludoteca ecco 4 autori. Carol Carosi modererà Federica Zeppilli, Una punta di Veleno, Attilio Carpani, I Calici di Petra, Annarita Cinaglia, Il sussurro dell’Angelo, Mario di Vito, Colpirne uno, tutti espressione della provincia ascolana. Venerdì all’Hotel Villa Pigna “Degustazione d’Autore”: il giornalista Matteo Porfiri modererà Alessia Tripaldi “Gli Scompars”i, Corrado De Rosa “Italian Psycho”, Luana Troncanetti “Omicidio alla Garbatella” e Marvin Menini “Genova Uccide”.



Sabato ore 11 all’Hotel Villa Pigna un omaggio ai romanzi di Andrea Camilleri con degustazione di dolci tipici siciliani preparati da Monia De Carolis, finalista di Bake off Italia. Alle 18:30 con Cinzia Tani, scrittrice e conduttrice televisiva, che converserà in un crime talk con l’autore Giampaolo Simi, il questore di Ascoli, Vincenzo Massimo Modeo, Massimiliano Olivieri (Polizia scientifica di Ancona), il giornalista Enzo Verrengia, lo psichiatra Corrado De Rosa e l’avvocato Mauro Gionni che insieme ricostruiranno l’architettura dei romanzi gialli. Appuntamenti anche per i più giovani, con l’allestimento di una “scena del crimine” presso i locali della Ludoteca 4.0, dove i ragazzi potranno scoprire tutte le più recenti tecnologie utilizzate nelle indagini scientifiche.