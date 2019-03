Svaligiate due villette I ladri hanno rubato denaro oro e oggetti preziosi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNANO - Piane di Morro e Villa Pigna prese di mira dai ladri. A distanza di un paio d’ore l’uno dall’altro, si sono registrati due furti in villette. In entrambi i casi nelle abitazioni non c’erano i proprietari per cui i topi d’appartamento hanno potuto agire in assoluta tranquillità . Dopo aver forzato una porta–finestra che si trova nella parte retrostante dell’edificio i malviventi hanno messo a soqquadro le stanze da letto. In dei cassetti la proprietaria aveva lasciato monili d’oro e danaro contante, bottino che è in corso di quantificazione ma dovrebbe aggirarsi attorno ai 5mila euro. Sul posto sono intervenuti per i rilievi previsti dalla legge i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile. Presumibilmente a mettere a segno il secondo furto in abitazioni potrebbero essere stati gli stessi malviventi. Dopo aver forzato la porta dell’ingresso principale, i ladri hanno iniziato a rovistare nei vari cassetti della mobilia delle camere da letto e nello studio. La ricerca ha dato i frutti sperati. Infatti sono riusciti a trafugare soldi in contanti, all’incirca 500 euro, ma soprattutto oggetti preziosi di notevole valore. Quando i proprietari sono rientrati hanno trovato tutte le stanze messe a soqquadro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della caserma di Villa Pigna per gli esami dattiloscopici alla ricerca di tracce.