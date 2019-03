Esce per fare la spesa ​i ladri razziano tutti gli oggetti d'oro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNANO - I ladri avevano studiato il piano in ogni dettaglio. Sapevano che la padrona di casa a quell’ora della mattina usciva di casa per andare a fare spesa al supermercato. Un’assenza di qualche decina di minuti ma il tempo necessario per mettere a segno il colpo . Dopo aver forzato la porta blindata di un appartamento in un condominio di Piazza Don Bosco, a Villa Pigna, i malviventi sono entrati mettendo a soqquadro le stanze da letto dove sapevano di trovare ciò che cercavano. In un mobile, infatti, i padroni di casa avevano lasciato una cassettiera dentro la quale erano custoditi numerosi oggetti d’oro. Quando ha fatto rientro a casa, dopo essersi assentata per una mezz’ora scarsa, ad attenderla la sgradita sorpresa di aver ricevuto la visita di topi d’appartamento che erano riusciti a portar via un sostanzioso bottino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.