L'auto si schianta contro il guardarail: due donne gravi all'ospedale

FOLIGNANO - Paura per due donne che la notte scorsa sono rimaste coinvolte in uno spaventoso incidente stradale che si è verificato lungo la statale Piceno Aprutina nel comune di Folignano.Poco dopo la mezzanotte le due donne, entrambe di 41 anni, stavano percorrendo la strada che da Ascoli conduce al vicino Abruzzo fino a Teramo quando, giunte all’altezza della frazione di Case di Coccia, nell’affrontare il tratto di strada particolarmente tortuosa, la donna che era al volante, ha improvvisamente perso il controllo della vettura finendo violentemente contro il guardarail posto al lato della carreggiata. Lo schianto è stato violentissimo tanto che le due donne sono rimaste ferite. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono giunte due ambulanze del 118 con il personale sanitario a bordo hanno prestato le prime cure prima di trasferirle al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli. A preoccupare particolarmente erano le condizioni di uno delle due arrivata in codice arancione; leggermente meno gravi era stato valutato lo stato clinico dell’altra quarantunnenne