Imbocca una scalinata con l’auto, intervengono i vigili del fuoco e trainano la vettura al sicuro

FOLIGNANO - Sbaglia strada, forse per il buio o per una manovra errata, e si ritrova con l’auto su una rampa di scale. Disavventura, nel tardo pomeriggio di ieri, per un automobilista a piazza Don Bosco a Villa Pigna di Folignano. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno legato e trainato la vettura, rimettendola sulla strada.

Ultimo aggiornamento: 19:11

