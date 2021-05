Aggredisce un'anziana che lo aveva già ospitato in casa, arrestato un pregiudicato quarantenne

FOLIGNANO - Su richiesta di un'anziana di 85 anni di Folignano , spaventata dall’atteggiamento esagitato di un 40enne che aveva suonato alla sua porta i carabinieri hanno arrestato un romeno che in passato aveva risieduto nella zona, proprio a casa della donna che per un periodo lo aveva ospitato. L’uomo, all’esito dell’identificazione, è stato arrestato poiché risultato colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Ancona, dovendo scontare una pena di due anni e due mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni ed estorsione, commessi nel 2014 a Folignano ai danni proprio dell’85enne a cui stava tentando di chiedere nuovamente ospitalità, dopo aver passato diverso tempo nella sua terra d’origine.

APPROFONDIMENTI SAN BENEDETTO Una serpe di un metro e mezzo striscia sul parabrezza mentre guida,... SAN BENEDETTO Sabatino ucciso da un malore mentre lavora: l'autotrasportatore...

© RIPRODUZIONE RISERVATA