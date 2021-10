Fiamme in un'abitazione, l'arredamento va in fumo e alcuni oggetti finiscono sulla strada

GROTTAMMARE - Fiamme in una abitazione di Grottammare. Accade lungo la Statale 16, in via Montegrappa dove i vigili del fuoco sono intervenuti, intorno alle 10 di ieri mattina, per l’incendio che sta interessando un appartamento. Al momento non risultano feriti ma il fuoco ha toccato e danneggiato arredamento e materassi.

Alcuni oggetti sono stati tirati fuori dai locali della casa. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Grottammare che hanno la caserma proprio di fronte al luogo dove si è verificato il rogo. I militari sono ora al lavoro, insieme ai pompieri, per capire quale sia stata l’origine delle fiamme. Si tratterebbe, ad ogni modo, di situazioni nate in maniera accidentale.

