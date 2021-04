Festa della polizia, lodi e promozioni per meriti straordinari a commissario e quattro agentI

ASCOLI - Si sono svolte in forma ridotta a causa del periodo pandemico in corso, le celebrazioni del 169° anniversario della fondazione della polizia di Stato alla presenza del questore di Ascoli, Alessio Cesareo, del vicario del prefetto Gaetano Tufariello, dell’amministratore apostolico Domenico Pompili, con la deposizione di una corona di alloro in memoria dei caduti della Polizia di Stato. Nella circostanza sono stati premiati i poliziotti che si sono contraddistinti in operazioni di polizia giudiziaria e soccorso pubblico.

Promozione per merito straordinario alla qualifica di vice sovrintendente all’assistente capo Roberto De Grazia con la seguente motivazione: «Evidenziando straordinarie capacità professionali ed operative espletava, incurante del pericolo, un’attività di soccorso pubblico in favore della popolazione, residente nella provincia ascolana, in occasione della eccezionale precipitazione nevosa occorsa in concomitanza con diverse scosse telluriche di fortissima intensità».

Lode al commissario Fabrizio Antonucci con la seguente motivazione: «Evidenziando impegno e capacità professionali coordinava un’operazione di polizia giudiziaria conclusasi con l’arresto di una donna domenicana responsabile di sfruttamento della prostituzione».

Lode infine agli assistenti Capo della polizia di Stato Emiliano Galloni e Massimiliano Di Filippo con la seguente motivazione: «Evidenziando capacità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria conclusasi con l’arresto di due individui pregiudicati resisi responsabili di rapina».

