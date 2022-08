Ferragosto a San Benedetto, ecco cosa c'è da fare il 14 e 15 agosto. All'ex camping c'è il Color Day

SAN BENEDETTO - In occasione del Ferragosto, San Benedetto del Tronto si anima di diverse iniziative in programma domenica 14 e lunedì 15 agosto. Si parte domenica 14, alle ore 10, con “Tropical Santa Claus”, appuntamento di animazione a tema natalizio all’ex-camping. Nel pomeriggio, a partire dalle 16, al giardino tematico “Creuza de ma”, in prossimità della Riserva Naturale Sentina, ci sarà il raduno canoistico che si protrarrà oltre il tramonto, al chiaro di luna, con una performance musicale. All’alba di lunedì 15 agosto, il giardino “Nuttate de Lune” si animerà delle note del violino di Paolo Incicco e dell’arpa di Valentina Locci, con “Armonie in controluce”, concerto sulle musiche di Bach, Morricone, Pachelbel e Rota.

Curiosando il mare

Si prosegue nel pomeriggio di Ferragosto con il “Color Day”, che si terrà a partire dalle ore 15 all’ex-camping. A partire dalle 18, lungo via Laureati, torneranno le bancarelle dedicate all’artigianato locale di “Curiosando al mare”, tra manufatti tradizionali e prodotti innovativi. Alle 21 ancora musica alla Palazzina Azzurra, con l’evento “900 Swing Italiano: una musica da raccontare” che porterà i visitatori indietro nel tempo, tra scenografie e colori del passato. Tutti questi eventi sono ad ingresso gratuito. Infine, sempre alle 21 del giorno di Ferragosto, un tour notturno dell’area portuale offrirà ai partecipanti un’occasione per scoprire o riscoprire le meraviglie del Museo dell’Arte sul Mare, al molo sud, e del Museo del Mare di viale Colombo. Al termine, gelato per tutti i partecipanti. Il biglietto costa 16 euro per gli adulti, 10 per i bambini. Prenotazione obbligatoria al numero 353.4109069.