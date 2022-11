MALTIGNANO Maltignano piange la scomparsa di Giacinto Travaglini , 67 anni , titolare della farmacia di Maltignano, già revisore nel consiglio di Federfarma Ascoli.

Patrizia Righetti , presidente di Federfarma Ascoli, ricorda con commozione «Giacinto ha incarnato in sè le caratteristiche positive del professionista in camice bianco, costantemente disponibile in un piccolo centro abitato del Piceno a dispensare suggerimenti e le giuste parole per far accettare un percorso terapeutico; è stato sempre considerato dai cittadini il punto di riferimento nei temi della salute ed ha saputo ulteriormente valorizzare una farmacia storica , che da oltre 60 anni è attiva per la comunità locale, consolidando il ricordo della mamma che fu anche lei farmacista».