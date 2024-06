SAN BENEDETTO Tutti condannati. Una sentenza pesante ha chiuso un processo, durato sei anni, che ha visto protagonista il crac del centro assistenza tecnica Confesercenti. Condannati a 2 anni e 8 mesi gli ex presidenti Paolo Perazzoli, Giacomo Sciarra, Tommaso Bruno Traini e Nino Capriotti mentre Ilenia Illuminati e Giuseppe Ricci a 2 anni. Tutti sono chiamati a pagare la cifra complessiva di 100mila euro.

Il ricorso

A questo punto è scontato il ricorso in appello da parte di tutti i condannati. È arrivata ieri alle 18 la sentenza da parte del tribunale di Ascoli chiamato a pronunciarsi sul fallimento del Cat Confesercenti avvenuto nel 2013. Sul banco degli imputati i sei ex presidenti che dal 2009 al 2013 si erano susseguiti ai vertici del Cat e della Confesercenti. Un pronunciamento che ha spiazzato sia gli imputati che i propri legali. Una condanna penale a 2 anni e 8 mesi per Perazzoli, Traini, Sciarra e Capriotti e di 2 anni per Illuminati e Ricci. Inoltre tutti i sei imputati sono stati dichiarati inabilitati all’esercizio di impresa commerciale e incapaci di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, anche in questo caso per 2 anni per Illuminati e Ricci mentre per gli altri l’interdizione è per due anni e 8 mesi.

Il risarcimento

In sede civile gli stessi imputati sono stati condannati al risarcimento del danno morale nei confronti della parte civile rappresentata dal Fallimento Cat Confesercenti Services srl da liquidarsi per un importo di 100mila euro, oltre a sostenere le spese legali per 7.500 euro maggiorate del rimborso forfettario pari a 15% come per legge.

Le responsabilità

Un processo fiume che ha visto il collegio composto dalla presidente Alessandra Panichi e dalle giudici Domizia Proietti e Angela Miccoli che in questi sei anni hanno dovuto far luce sul crac del Cat avvenuto nel 2013. L’accusa per i sei ex presidenti era quella di bancarotta fraudolenta. Il pubblico ministero Quaranta aveva chiesto tre anni di reclusione per Paolo Perazzoli, Tommaso Bruno Traini e Giacomo Sciarra, due anni e otto mesi per Nino Capriotti, due anni e due mesi per Ilenia Illuminati e due anni per Giuseppe Ricci. Quindi la sentenza si è discostata di poco dalle richieste del pubblico ministero. L’accusa riconosciuta dalla sentenza è stata di aver distratto dal patrimonio della società Cat prima del fallimento somme di denaro per 549mila euro. Soldi che sarebbero stati erogati nel corso degli anni al socio unico Confesercenti delle Province di Ascoli e Fermo attraverso finanziamenti infruttiferi, non ponendo in essere alcuna azione finalizzata al rientro delle somme erogate. Illuminati era indagata in veste di amministratore unico del Cat dal 2010 al 2013, Sciarra quale presidente del cda dal 2005 al 2010, Ricci era stato presidente dal 2004 al 2005, Capriotti dal 2001 al 2009, Bruno Traini dal 2009 al 2017 e infine Perazzoli dal 2004 al 2010. A questo punto si apre la strada del ricorso in appello e quindi si tornerà in tribunale.