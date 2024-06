Emidio Nardini è il candidato sindaco del centrosinistra, appoggiato dalle liste di Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Ascolto & Partecipazione e Ascoli Bene Comune

Il centrosinistra ha vinto solo nel 1995: perché dovrebbe accadere stavolta?

«Perché dopo 25 di amministrazione di centrodestra il degrado della città è sempre più grave. Si raccontano da anni falsità, grandi successi, ma parlano i numeri, che sono sotto la media del centro-Italia: migliaia di residenti persi, centinaia di imprese chiuse, studenti universitari in calo, nel turismo siamo dietro anche a realtà come Altidona e Camerano! L'unica cosa che aumenta è la povertà. È un'amministrazione che colleziona fallimenti, è ora di cambiare passo prima che sia troppo tardi».



Fioravanti si compiace di aver ottenuto molti finanziamenti: cosa oppone?

«Che purtroppo sarà un enorme spreco di soldi pubblici. Finanziamenti ottenuti grazie al lavoro del governo Conte, e che saranno spesi senza una visione seria e evoluta delle esigenze di Ascoli: quasi tutto housing sociale, nessun seme piantato per la creazione di posti di lavoro anche qualificati e a lungo termine: avremo riqualificato edifici che rimarranno vuoti».

Ascoli invecchia e si spopola: come invertire la rotta?

«Con una visione evoluta, una reale partecipazione dei cittadini e il coinvolgimento di competenze estremamente qualificate, che si calino nella nostra realtà capendo bene cosa si può sviluppare in modo serio e sostenibile. Il massimo che si è fatto finora è pagare ricette preconfezionate, e purtroppo non è così che si creano reali opportunità di sviluppo del territorio. Un problema è che il loro modo di prendere voti, con accozzaglie di liste, seleziona una classe dirigente senza competenze e questo si riflette nella scarsissima qualità delle scelte. Per non parlare dei poteri forti, ora manifesti nel cosiddetto comitato dei saggi, che guidano le scelte per l’interesse di pochi».

I servizi sociali vi soddisfano? Cosa proponete?

«Purtroppo anche sul sociale l’amministrazione non riesce ad affrontare le esigenze crescenti. Creano sottosviluppo e poi provano a mettere qualche cerotto: non funziona. A livello sociale puntiamo a rafforzare il senso di comunità, con misure come le case di quartiere, degli spazi creati a partire da realtà già esistenti come circoli e sestieri, ma da riempire con servizi comunali e attività autogestite, sociali, sanitarie e culturali. Sicuramente ci metteremo anche gli “sportelli per le liste d'attesa”, per aiutare i cittadini a rivendicare i propri diritti, violati dalla pessima gestione regionale, nel colpevole silenzio del sindaco.

Sulla riconversione ex Carbon vanno bene i progetti presentati?

«Assolutamente no, è stato sbagliato il metodo, con una falsa partecipazione. Si chiedeva di mandare progetti sul sito del Comune, come se un professionista inviasse alla cieca un progetto da decine di milioni di euro, una follia e poi calando progetti dall'alto. L'area ex Carbon è cruciale, faremo gli Stati generali della città, coinvolgendo davvero migliaia di cittadini, responsabilizzando tutti su decisioni che saranno fondamentali per invertire il degrado cittadino».

Turismo e cultura: come promuoverli meglio?

«Intanto smettiamo di dare soldi a chi ci pubblica libri… poi cominciamo a organizzare seriamente i servizi turistici e gli eventi culturali, partendo da un'analisi seria e umile della situazione. Come Comune siamo intorno al millesimo posto per spesa procapite per la cultura: in tutti questi decenni non è stato creato un festival di livello capace di durare. Serve visione e organizzazione, basta con il modello perdente che porta turisti che restano poche ore in città».

Perché volete ripristinare il referendum e la circoscrizione?

«La reale partecipazione dei cittadini migliora le scelte dell’amministrazione. In questi anni da consiglieri e in campagna elettorale abbiamo constatato che la maggiorparte degli interventi fatti in quartieri e frazioni non erano quello che serviva a chi ci abita: un altro spreco di soldi pubblici».

Un quarantenne contro un settantenne: l'età anagrafica è un valore o un handicap?

«Non credo sia l’età a fare la differenza, ma il cuore e la mente, la formazione personale, l’identità, che a volte si corrompe già da giovani in un’idea della vita come ricerca di successo economico, carriera, affermazione politica personale. Per dirne una: Fioravanti non ci dice se abbandonerà Ascoli per le prossime elezioni politiche. Invece c’è chi magari si è cimentato in anni di dialettica e di confronto ed ha raggiunto una propria realizzazione umana e, non avendo nulla da chiedere per sé, si può dedicare a perseguire l'interesse di tutti nella propria città».

Chi è

Emidio Nardini, 72 anni, è laureato in medicina e chirurgia a La Sapienza di Roma. È stato dirigente medico del reparto di cardiologia dell’ospedale Mazzoni dal 1987 al 2019. Attualmente libero professionista ha un figlio che ricopre un grosso incarico nella chirurgia toracica dell’ospedale di Leeds in Inghilterra. Vanta interesse da sempre per la lettura e la musica classica. Fra le attività sportive: la pallavolo in passato e da sempre alpinismo ed arrampicata. È stato consigliere comunale di opposizione con la lista Primavera di Ascoli nel 2009.

Candidato sindaco quindi consigliere d’opposizione dal 2019 ad Ascoli con la lista civica Ascolto & Partecipazione.