Lancia due pitbull contro la polizia e poi getta dalla finestra 16 dosi di eroina nascoste in un paio di boxer: arrestato per spaccio a Sab Benedetto

SAN BENEDETTO - Per evitare l'arresto per spaccio di droga le ha provate tutte, anche lanciando addosso agli agenti di polizia i suoi due pitbull. Il fatto è avvenuto lo scorso 14 ottobre in un appartamento di San Benedetto del Tronto, dove si trovavano alcuni nordafricani trovati in possesso di sostanze stupefacenti.

L'arresto

Dopo aver sguinzagliato i cani contro la polizia, un tunisino pluripregiudicato, che al momento del blitz dormiva in una delle stanze, ha appallottolato un paio di boxer, lanciandoli dalla finestra. All'interno dell'indumento intimo si trovavano due involucri in cellophane contenenti 16 dosi di eroina già confezionate per lo spaccio. Ravvisati gli estremi della flagranza del reato di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente, constatato che si trattava di un soggetto con numerosi precedenti specifici penali e di polizia e con numerosi alias, nonché dalla recente sottoposizione alla misure di prevenzione della sorveglianza speciale, gli agenti lo hanno e rinchiuso nel carcere di Ascoli Piceno.