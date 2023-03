​Disordini durante Sambenedettese-Porto d'Ascoli: arrivano cinque Daspo per i tifosi rossoblù

ASCOLI PICENO- Il questore di Ascoli ha emesso cinque provvedimenti di Daspo nei confronti di altrettanti tifosi della Sambenedettese per fatti avvenuti durante il derby con il Porto d'Ascoli, disputato il 19 febbraio.

I fatti

Un gruppo di circa 40 tifosi si è presentato poco prima di mezzogiorno nello spiazzo della Curva Sud dello stadio Riviera delle Palme, attendendo l'arrivo de pullman dei giocatori della Sambenedettese, scortato da due auto della polizia. I calciatori avevano deciso di giocare la partita, anche se non non avevano ricevuto le somme dovute dal presidente della società. All'arrivo del pullman gli ultras lo hanno bloccato due volte di seguito, impedendone il passaggio insieme a quello della scorta. Solo il pronto intervento di altri operatori di polizia presenti ha permesso di risolvere la situazione in pochi minuti, permettendo il passaggio dei mezzi. Circa un'ora più tardi il gruppo, nel frattempo arrivato ad un centinaio di persone, ha invaso i campi a ovest dello stadio, davanti l'ingresso della Tribuna Centrale e degli spogliatoi dei giocatori, intonando cori minacciosi, accendendo fumogeni e lanciando tre grossi petardi nell'area stadio. Una grossa pietra ha inoltre scalfito il vetro dell'autobus della Sambenedettese. Per questi fatti il giudice sportivo ha inflitto una multa alla società e la sanzione accessoria dello svolgimento della successiva gara a porte chiuse. Sono stati così identificati cinque tifosi che avrebbero partecipato attivamente, nel gruppo, a tutte le fasi di turbativa dell'ordine pubblico e che sono stati denunciati per vari reati. Inoltre è scattato il Daspo per due anni, tranne che per uno di loro, recidivo: per lui il divieto è di 5 anni.