Maria Luisa Volponi la più ricca all’Arengo: l’assessore pediatra ha dichiarato più di tutti, a seguire il commercialista Corradetti e il medico Nardini

ASCOLI - Maria Luisa Volponi ed Emidio Nardini: due medici fra i primi tre del la classifica dei redditi di assessori e consiglieri dell’Arengo. La pediatra ascolana, con delega alla Qualità della vita, dichiara 151.267 euro, sono invece 126.050 euro per il cardiologo, capogruppo di Ascolto & Partecipazione. Così emerge dai dati pubblicati sul sito del Comune, nella sezione “amministrazione trasparente”.



Il termine per presentare le dichiarazioni scadrà venerdì ma nonostante i solleciti del segretario generale finora ancora 10 consiglieri e mezza giunta non le hanno presentate. A seguire c’è l’assessore al Bilancio, Dario Corradetti: 137.387 euro di reddito, poi Donatella Ferretti, assessore alla Cultura con 48.839 euro, il vicesindaco Giovanni Silvestri con 37.066 euro e Massimiliano Brugni, assessore ai Servizi sociali con 26.736 euro. Non sono ancora aggiornate al 2020 le dichiarazioni del sindaco Marco Fioravanti e degli assessori Marco Cardinelli, Monica Acciarri, Nico Stallone, Monia Vallesi.

Per quanto riguarda invece l’assise comunale, dietro a Nardini spunta Alessio Rosa: 92.870 euro per il consigliere della Lega. Terzo posto per un altro medico, Mario Tacchini (Cittadini in Comune) con 72.050 euro di pensione. Sfiora il podio un veterano come Luigi Lattanzi (Pensiero popolare piceno) con 53.944 euro di reddito complessivo, poi c’è Pietro Frenquellucci (Pd), in quinta piazza con 47.494 euro. Il presidente del consiglio comunale, Alessandro Bono, si ferma in sesta posizione con 37.572 euro di compensi dichiarati, seguito da Vincenzo Mancini (Fratelli d’Italia) con 34.860 euro. Alessandro Filiaggi (Insieme a Fioravanti) con 31.152 euro è ottavo, Elena Stipa (Cittadini in Comune) è nona 30.857 euro.

Il segretario del Pd ascolano, Angelo Procaccini, dichiara 30.777 euro, mentre Maurizio Simonetti (Lega) denuncia 29.858 euro. Seguono Luca Cappelli (Lega) con 25.471 euro, di poco sopra la sua collega di partito, Patrizia Petracci, a quota 25.238 euro. Il capogruppo di Forza Italia, Alessio Pagliacci, dichiara 24.693 euro, l’ex assessore Massimiliano Di Micco 19.136 euro. Massimo Maria Speri (Ascolto & Partecipazione) indica 14.801 euro, Marika Ascarini (Fratelli d’Italia) 11.911 euro. Tra le parti basse Micaela Girardi con 5.791 euro, poi Piera Seghetti ed Emidio Premici rispettivamente con 4.743 e 4.740 euro, infine Flavia Cenciarini con 4.641 euro e il fanalino di coda, Eleonora Camela.giovane capogruppo del Movimento 5 Stelle dichiara 298,70 euro di compensi connessi all’assunzione della carica di consigliere comunale. Non hanno ancora presentato la dichiarazione: Mauro Agostini, Francesco Ameli, Stefano Cannella, Piero Celani, Daniela Massi, Carlo Narcisi, Francesca Pantaloni, Massimo Tamburri, Laura Trontini, Francesco Viscione.

