ASCOLI - Si fingono amiche della nipote. E le svaligiano casa. Vittima un'anziana di 83 anni, residente nel quartiere di Borgo Solestà. La signora era affacciata al balcone, una delle ladre ha richiamato la sua attenzione chiedendole di poter entrare nell'appartamento con la scusa di prendere un caffè in attesa dell'arrivo della nipote, di cui conoscevano il nome. Ma l'inganno era dietro l'angolo. E una volta dentro, le truffatrici hanno messo in atto il loro diabolico piano, rubando ori, denaro contante, carte di credito e documenti. «Sapevano addirittura il nome della mia cagnolina – racconta Fiorella Betti -. Una di loro mi ha detto che aveva appena sentito al telefono mia nipote e che a breve sarebbe tornata».

Il colpo

Nel frattempo la complice ha pensato a fare razzia, mettendo a soqquadro le camere. Non appena portato a termine il furto, le ladre si sono dileguate con il bottino, allontanandosi con la scusa di voler vedere l'appartamento al piano inferiore per un eventuale affitto. Poco dopo l'anziana si è resa conto del fatto. In lacrime, impaurita e scossa per quanto successo, ha chiesto aiuto. «Ho chiamato mia nipote – aggiunge la donna -. Lei ha subito contattato le forze dell'ordine». Gli agenti della polizia sono giunti sul posto per effettuare i rilievi del caso, ma delle ladre non c'era più alcuna traccia. In seguito sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza del condominio, dalle quali si è notata la fuga delle malviventi a bordo di un'utilitaria che era stata parcheggiata nei pressi del portone d'ingresso. Dai filmati sarebbe anche emerso come le ladre fossero in realtà tre, con una che era rimasta all'esterno del palazzo a fare da palo. Nei giorni seguenti, purtroppo, ecco un'altra amara sorpresa: le truffatrici erano riuscite anche a prelevare un'ingente quantità di denaro da uno sportello bancomat ubicato delle poste di Sant'Egidio alla Vibrata. Alla fine le responsabili sono state identificate e denunciate.

Si tratta di donne di etnia rom, note alle forze dell'ordine, residenti in Abruzzo, e sulle quali gravavano già alcuni precedenti per reati contro il patrimonio, in particolare per furti in appartamento. L'anziana è assistita dall'avvocato ascolano Fabio Giorgi. «Negli ultimi anni sono sempre più frequenti truffe perpetrate a danno di anziani o comunque di soggetti cosiddetti vulnerabili – afferma il legale -. Nella maggior parte dei casi il truffatore, con vari stratagemmi, riesce a carpire la fiducia dell'anziana vittima e ad ottenere così il suo consenso per introdursi all'interno della casa, derubandola dei propri averi. Quindi il primo consiglio è quello di cercare di prevenire queste condotte, prestando sempre la massima attenzione e non aprire la porta a persone che non conosciamo. L'insidia, come dimostrato dal caso della mia assistita, è sempre dietro l'angolo. Per chi invece ha già subito la truffa consiglio di sporgere immediatamente denuncia presso le autorità competenti ed affidarsi ad un legale per assicurarsi la miglior tutela sul piano giuridico».