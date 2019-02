Trasporto di rifiuti pericolosi con il formulario incompleto Denunciato l'autista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - I Carabinieri Forestali della Stazione di Ascoli Piceno ieri mattina hanno proceduto a controllo di un veicolo, destinato al trasporto rifiuti fermo lungo la Circonvallazione nord nel Comune di Ascoli. Sul posto, si constatava che un l’automezzo adibito al trasporto di rifiuti pericolosi era fermo a causa di un guasto meccanico avvenuto il giorno prima. Il carico di rifiuti era diretto alla ditta G.E.T.A. di Ascoli Piceno. Il personale operante si attivava immediatamente per organizzare la sostituzione della motrice, con un’altra della stessa ditta di trasporto, riuscendo a far arrivare il carico nel sito di destinazione finale.Contestualmente venivano effettuati i previsti controlli documentali sulla tipologia del rifiuto e sulla regolarità del trasporto; si procedeva oltre al campionamento del materiale trasportato da parte del personale tecnico dell’Arpam di Ascoli Piceno anche a deferire all’autorità giudiziaria competente l’autista del mezzo per violazione dell’art.258 comma 4 Decreto L. vo 152/06, in quanto il formulario di identificazione del rifiuto risultava incompleto.