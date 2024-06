ASCOLI Otto anni di daspo ciascuno per due dei quattro tifosi dell'Ascoli arrestati a seguito degli scontri avvenuti all'esterno dello stadio Del Duca, lo scorso 10 maggio, al termine della gara tra Ascoli e Pisa che sancì la retrocessione dei bianconeri in seri C. Per gli altri due, invece, è stato disposto il provvedimento di divieto di assistere alle manifestazioni sportive per tre anni.

Mano pesante, dunque, del questore nei confronti soprattutto dei due che già in passato erano stati destinatari di un provvedimento simile e che dopo essere stati arrestati si trovano ora ai domiciliari: si tratta del ventinovenne a cui il daspo sarebbe scaduto solo due giorni dopo e del trentacinquenne che stava scontando già un provvedimento di cinque anni. Per loro, il giudice per le indagini preliminare del tribunale di Ascoli, Annalisa Giusti, ha disposto, sempre su richiesta del questore Giuseppe Simonelli, anche l'obbligo di firma negli uffici della questura per cinque anni mezz'ora dopo l'inizio della partita. Gli altri due arrestati e che sono stati sottoposti alla misura cautelare dell'obbligo di dimora, non potranno assistere alle partite di calcio per i prossimi tre anni.

Il legale

«Si tratta di un provvedimento che riteniamo eccessivo in confronto ai fatti che vengono contestati - dice l'avvocato Umberto Gramenzi che difende due dei quattro tifosi arrestati in flagranza differita a meno di 48 ore di distanza dai fatti -. Per questo motivo, stiamo valutando se impugnare il provvedimento nelle sedi opportune».

Le accuse

A tutti, viene contestato di aver compiuto atti violenti con resistenza a pubblico ufficiale dal momento che gli arrestatati sono stati individuati e identificati dai filmati acquisiti dalle telecamere di videosorveglianza che sono presenti all'esterno dello stadio Del Duca e che hanno ripreso gli scontri: un'ora e mezza di guerriglia urbana in cui un migliaio di persone, al termine della gara, si sono accalcate davanti ai cancelli dell'area di prefiltraggio, in prossimità della tribuna centrale per poi affrontare le forze di polizia schierate. I tifosi hanno preso a calci in cancelli nel tentativo di rompere le catene e poter accedere all'interno dell'impianto sportivo. Poi è iniziato un fitto lancio di fiaccole, bulloni, fioriere, transenne, biciclette all'indirizzo degli agenti che per cercare di disperdere i facinorosi sono dovuti ricorrere al lancio di lacrimogeni e ad eseguire alcune cariche di alleggerimento. Al termine degli scontri 16 agenti sono rimasti feriti ed hanno dovuto far ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso. Ingenti anche i danni. Per quei fatti, sono ancora in corso indagini per cercare di identificare altri tifosi che hanno partecipato agli scontri.