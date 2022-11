ASCOLI Rispetto ai recenti campionati di cadetteria si registra un boom di presenze allo stadio Del Duca ma ciò comporta anche maggiori responsabilità per gli agenti delle forze dell’ordine e per gli steward per impedire che possano accadere danneggiamenti o fatti gravi agli spettatori che assistono alle partite . E proprio durante la prima gara di campionato che si è svolta il 14 agosto scorso fra Ascoli e Ternana (match vinto dai padroni di casa) nel contesto di migliaia di appassionati che si sono recati allo stadio per incitare le squadre, un altro ultras ospite si è reso protagonista di comportamenti pericolosi e non in linea con i valori dello sport.

In particolare, in occasione della prima gara casalinga “Ascoli – Ternana”, oltre ai due tifosi ascolani raggiunti da provvedimento Daspo per possesso di artifizi pirotecnici, un sostenitore della squadra umbra al termine della gara, mentre si trovava all’interno dell’impianto sportivo, nel settore dedicato, si è reso responsabile, con più azioni di violenza, del danneggiamento di un pannello metallico posto a delimitazione e protezione della tribuna Mazzone, rimuovendolo e successivamente lanciandolo all’interno del campo di gioco. Dall’analisi dei filmati, è stato individuato un tifoso di 52 anni residente a Terni quale responsabile del danneggiamento, nei cui confronti, oltre alle conseguenze penali, il questore Vincenzo Massimo Modeo ha disposto un provvedimento di Daspo per la durata di un anno.